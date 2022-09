Tamponamento auto-pulmino sull'Adriatica: un ferito grave, interviene l'eliambulanza

FANO - Un altro incidente, ancora paura. Tamponamento sulla statale Adriatica a Torrette di Fano tra un'auto e un pulmino. Il conducente della vettura è stato trasportato all'ospedale regionale con l'eliambulanza. Sul posto è intervenuta la polizia locale.



Lo scontro intorno alle 12 circa sulla Snas all'altezza di via Bellariva: coinvolti una Fiat 500 d'epoca condotta da un uomo di Vallefoglia di anni 84 e un autocarro Opel Combo condotto da un uomo di Piagge di 51 anni. I due veicoli procedevano entrambi in direzione sud. L'autocarro era fermo al centro strada per svoltare a sinistra in via Bellariva, nel mentre la Fiat 500 procedeva in direzione sud e, per cause ancora in corso di accertamento della polizia locale, tamponava l'autocarro riportando lesioni gravi tali da richiedere l'intervento di Icaro, che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette.