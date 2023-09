Fano, incidente alla rotatoria: scooterista trasportata in eliambulanza a Torrette

FANO - Una donna di 66 anni è stata trasportata in eliambulanza a Torrette dopo un incidente avvenuto questa mattina a Fano dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un'auto condotta da una 36enne rimasta illesa.

Incidente alla rotatoria, scooterista in eliambulanza a Torrette

L'incidente è avvenuto alle 8.20 sulla rotatoria tra via della trave, via Aldo Moro e via Frusaglia. Le cause sono ancora al vaglio della polizia locale di Fan ma da una prima ricostruzione sembre che la macchina, una Ford Fiesta, giunta alla rotatoria si è scontrata con lo scooter che si era già immesso nella rotatoria. Sul posto anche l'ambulanza del 118.