Tir contro auto, incidente sulla Regina: il camion si ribalta, donna grave e non cosciente estratta dalle lamiere. Le foto

MONTELUPONE Scontro tra auto e Tir lungo la Regina, una donna grave a Torrette. L'incidente è avvenuto sulla provinciale dove, per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati.

Il Tir si è ribaltato

A seguito dell'urto, il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco e l'auto è stata sbalzata sul fossato a lato della carreggiata. La conducente del veicolo è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata alle cure dei sanitari del 118. La donna non era cosciente al momento dei soccorsi: è stata trasportata in gravi condizioni in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.