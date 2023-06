FANO – Sfiorata la tragedia nella notte, tre giovani sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in località Cannelle di Fano. L’auto con i tre a bordo è finita nel rio Secco: percorreva via Cannelle in direzione della Flaminia quando, in corrispondenza dell’ultima curva a sinistra prima dell’incrocio di Pontemurello, il conducente ha tirato dritto sfondando la balaustra di ferro. La vettura, una Volkswagen Golf, ha cappottato ed è caduta nel torrente con le ruote in aria dopo un salto di qualche metro.

L’incidente è accaduto all'incirca mezz’ora dopo mezzanotte. Due dei giovani sono riusciti a uscire con le proprie forze dall’abitacolo, chiedendo aiuto. Il terzo è rimasto bloccato sul sedile posteriore. Tempestivi i soccorsi: sul posto sono accorse due ambulanze del 118, la polizia locale di Fano e i vigili del fuoco del distaccamento di Fano. Sono stati questi ultimi a estrarre il ferito rimasto incastrato nell’auto, che è stato riportato in strada dopo essere stato assicurato a un sostegno rigido. Non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.



Tutti e tre i giovani erano coscienti, sono stati presi in consegna dal personale del 118 che, dopo averne stabilizzato le condizioni, li ha trasportati a bordo delle due ambulanze con le sirene spiegate all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Si tratta di tre extracomunitari residenti a Fossombrone, di età compresa tra 22 e 31 anni.

La polizia locale ha chiesto che il conducente sia sottoposto agli accertamenti sanitari per verificare se avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti. Il salto nel torrente potrebbe essere stato provocato dall’alta velocità, da un colpo di sonno del conducente, da eventuali sue condizioni psicofisiche alterate o un concorso di questi fattori. Da Pesaro, è arrivata l’autogru dei vigili del fuoco per recuperare la Golf dal rio Secco, che segna il confine tra il territorio comunale di Fano e quello di Cartoceto. L’auto poi è stata affidata a un carro attrezzi dell’Aci. Le operazioni di soccorso sono proseguite per un paio di ore, mentre la polizia locale ha eseguito gli accertamenti sull’incidente, sotto gli occhi di un nutrito gruppo di persone lì residenti o richiamate dalle sirene dei mezzi di soccorso