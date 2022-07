Colline della Valcesano in fiamme: serve l'acqua degli invasi per combattere il fuoco

FANO - Colline della Valcesano in fiamme nella notte tra Fano, terre Roveresche e Piagge: per placare l'incendio serve l'intervento degli elicotteri che "pescano" dagli invasi, così preziosi in tempo di siccità.

I vigili del fuoco di Fano e Pesaro hanno lavorato fino alle 2 di questa notte per domare un pericoloso incendio che si era sviluppato in una tenuta agricola nelle campagne tra Cerasa e Piagge. L'incendio si è sviluppato in un pendio e i pompieri hanno preso l'acqua dagli invasi della zona per spegnere le fiamme. I pompieri anche con ausilio dell'elicottero della protezione civile regionale hanno circoscritto l'area del rogo, di origine accidentale. Nessun pericolo per gli abitanti. Il terreno interessato si trova vicino a contrada San Filippo tra i comuni di Fano e Terre Roveresche e San Costanzo.