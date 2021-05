Una candela scatena l'inferno di fuoco: danni gravi, casa sgomberata

FANO - Momenti di paura a Gimarra durante la prima serata di ieri, quando del fumo nero e denso ha cominciato a uscire da un’abitazione lungo la statale Adriatica. All’origine dell’episodio ci sarebbe una candela accesa all’interno di una stanza al primo piano, che poi avrebbe appiccato le fiamme a oggetti e materiali circostanti.

Covid, le Marche vedono la luce: prosegue il trend di flessione anche tra Pesaro e Ascoli. Le vittime salgono a 3.000

Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco sia da Fano sia da Pesaro, da dove è arrivato il mezzo dotato di una lunga scala. L’operazione di spegnimento si è protratta per circa mezz’ora, il tempo necessario ai vigili del fuoco per spegnere l’incendio e per mettere in completa sicurezza l’intera abitazione lungo viale Adriatico Nord. Momenti concitati e una situazione pericolosa, che comunque si è conclusa senza conseguenze per le persone. Registrati invece danni alle cose. Nella serata di ieri la loro entità era ancora da stabilire con precisione, ma mentre i vigili del fuoco completavano l’intervento sembrava che il bilancio oscillasse fra diffusi danni provocati dal fumo e conteggi anche più severi. Sul posto una pattuglia del commissariato per effettuare i rilievi di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA