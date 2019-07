Incendia la casa dell'ex e gli invia le immagini in diretta: 2 anni alla stalker

di Osvaldo Scatassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Aveva dato fuoco all'appartamento dell'ex per una vendetta d'amore, mandandogli in diretta le immagini del rogo. Ieri l'udienza in tribunale dove la donna fanese di 30anni ha patteggiato. E l'avvocato Marco Defendini ha chiesto che possa finire ai domiciliari con braccialetto elettronico.Che se fosse concesso sarebbe uno dei primi casi in provincia. "Abbiamo patteggiato a 2 anni e 2 mesi per i reati di stalking/atti persecutori e danneggiamenti - spiega il penalista Defendini - e abbiamo chiesto una misura alternativa al carcere con arresti domiciliari condizionati al braccialetto elettronico. Il giudice si è riservato la decisione, vedremo".