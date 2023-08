FANO Le foci di fiumi, torrenti e fossi continuano a essere un problema ambientale nelle Marche.

In 5 casi critici su 6 è stata rilevata in mare una presenza di batteri (enterococchi intestinali, Escherichia coli) superiore ai limiti di legge. «Fortemente inquinato», secondo i risultati delle analisi microbiologiche condotte da Goletta Verde, è proprio lo sbocco in Adriatico del torrente Arzilla, a Fano, la città dove ieri mattina i volontari di Legambiente hanno presentato i risultati della campagna condotta lungo la costa della regione dal 17 al 18 luglio scorsi. Dodici i punti di prelievo e nella metà dei casi le indagini microbiologiche di Goletta Verde hanno rilevato dati non conformi alla normativa.



Se ne distanziano e di parecchio i campioni relativi alle foci dell’Arzilla; dell’Esino, a Falconara; del Musone, tra Porto Recanati e Numana; del fiume Tronto a San Benedetto; del torrente Valloscura in provincia di Fermo. Meno negativa, invece, la situazione davanti alla foce del fiume Tenna, a Porto Sant’Elpidio: la zona è quindi catalogata come inquinata invece che fortemente inquinata. Dei sei casi critici, tra l’altro, è l’unico rilevato più al largo, mentre le altre cinque indagini sono state effettuate nelle vicinanze della costa. Ne risulta quindi un «quadro in chiaroscuro», ha detto ieri nella mediateca Memo il responsabile di Goletta Verde, Stefano Raimondi, intervenuto insieme con Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche, Mariagiulia Lucchetti, ufficio scientifico dell’associazione, e Alessia Merlo, responsabile d’area per il Conou, il consorzio nazionale per il recupero degli oli usati.

Le nostre coste

«Luci e ombre – ha proseguito Raimondi – caratterizzano i dati sulla qualità delle acque lungo le coste marchigiane. Da un lato i punti campionati a mare danno tutti, tranne uno, risultati entro i limiti di legge. Al contrario i punti campionati alle foci sono tutti, tranne uno, oltre i limiti di legge». Il sindaco Massimo Seri e l’assessore Cora Fattori hanno apprezzato il lavoro svolto da Goletta Verde, ricordando che «la situazione all’Arzilla è comunque migliorata rispetto al recente passato grazie a interventi come la vasca di prima pioggia, tanto da permettere quest’anno la conquista della Bandiera Blu per la vicina spiaggia del Lido».

Raimondi ha inoltre auspicato la nascita di parchi marini, ora assenti nelle Marche, e una maggiore cura dell’informazione in spiaggia sulla qualità delle acque.