FANO - Si sente sfiorare al mercato e il portafogli sparisce: la borseggiatrice preleva 1.500 euro e compra un cellulare. È successo a Fano dove la Polizia è riuscita a rintracciare ed arrestare la borseggiatrice, una donna dell'est Europa residente in Romagna e già nota per fatti analoghi.

Pedaso, botte al ragazzino per rubargli il monopattino: denunciati i baby rapinatori, due sono minorenni

La donna era riuscita a far perdere le proprie tracce tra le bancarelle dopo che la vittima del furto aveva provato a lanciarsi all'inseguimento. In poco tempo la borseggiatrice aveva utilizzato il bancomat contenuto nel portafogli per prelevare, in tre diverse operazioni, 1.500 euro ed acquistare un cellulare in un negozio del centro. Le indagini, in collaborazione con la polizia locale, hanno permesso di individuare la donna e, grazie al supporto dei colleghi di Rimini, di arrestarla.