Pedaso, botte al ragazzino per rubargli il monopattino: denunciati i baby rapinatori, due sono minorenni

PEDASO - Aggredirono una ragazzino per rubargli il monopattino elettrico: inviduati e denunciati dai carabinieri i 3 responsabili, due di loro sono minorenni.

Si tratta di 3 ragazzini di origine nordafricana di cui due minorenni, uno già noto per la ricettazione di un Apple Watch. Sono accusati di una rapina nei confronti di un coetaneo avvenuta il 13 ottobre scorso a Pedaso. Quel giorno avevano minacciato un ragazzino per avere il suo monopattino. Di fronte al suo rifiuto lo avevano aggredito e spinto a terra, ferendolo, per poi fuggire con il mezzo. Che però hanno annadonato quasi subito per un malfunzionamento. I tre, identificati sulla base delle testimonianze delle immagini di videosorveglianza, sono stati denunciati per rapina in concorso.