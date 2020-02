Rubano pc e tablet dalle auto in sosta nei centri commerciali: arrestati due ladri seriali

FANO - Erano speciliazzati nei furti sulle auto parcheggiate nei centri commerciali: in manette due campani, recuperato un ingente bottino costituito in gran parte da computer portatibili e tablet.

Si tratta di due napoletani di 40 e 60 anni, pedinati e arrestati per ricettazione nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Fano. Quando i poliziotti sono arrivati nel parcheggio del "Fano Center", a Bellocchi, i due hano tentato la fuga, ma la loro Fiat Tipo è stata fermata poco dopo sulla Statale Adriatica. In un'intercapedine tra il parafango ed il paraurti i poliziotti hanno trovato una trentina di computer portatili, per un valore approssimativo di 10mila euro. I due aprivano le auto rompendo un finestrino o bloccando la chiusura automatica dei mezzi. Sono una ventina i colpi di cui sono accusati, messi a segno a Chieti, Fano, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Senigallia. Gran parte della refurtiva è stata già resitutita ai proprietari.



