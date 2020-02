Fine della parentesi primaverile: sulle Marche in arrivo freddo e neve. Ecco dove e quando

ANCONA - Fine della parentesi primaverile? Così parrebbe, almeno secondo gli specialisti di www.3bmeteo.com che decretano la fine dell'insolita mitezza che ha accompagnato la fine di gennaio ed i giorni della Merla, portando, anche sulle Marche, un brusco abbassamento della temperatura con la possibilità di neve anche a quote basse, fin quasi sulla costa già da domani, martedì 4 febbraio.

"L'alta pressione subtropicale - spiEga infatti 3bmeteo.com - subirà un duro attacco a partire da martedì ad opera di un impulso di correnti molto fredde di matrice polare verso l'Europa centro orientale e buona parte della nostra Penisola. Il fronte di instabilità che sancirà l'arrivo dell'aria fredda giungerà nel corso di martedì e in una prima fase si addosserà alle zone alpine portando nevicate anche abbondanti sulle zone di confine, con quota neve in graduale abbassamento. Poi il fronte scavalcherà le Alpi da est scivolando rapidamente verso il medio alto Adriatico e portando piovaschi e nevicate in Appennino con quota neve in abbassamento. Contemporaneamente raggiungerà anche il Sud, dove però le temperature rimarranno ancora elevate.

Una volta passato il fronte principale avremo a che fare con la massa d'aria fredda che dall'Europa orientale affluirà verso l'Italia tra mercoledì e la prima parte di giovedì, con venti di tramontana molto forti e un repentino calo delle temperature. In questo frangente però la saccatura si allontanerà rapidamente verso l'area balcanica quindi i fenomeni collegati al flusso freddo saranno limitati alle regioni del medio e basso versante Adriatico e al Sud, residui anche sui confini alpini orientali. Fenomeni che saranno fugaci ma che date le temperature potranno essere nevosi fino a bassa quota. Giovedì l'area di saccatura si sposterà sui Balcani e il tempo migliorerà su tutta Italia con l'alta pressione nuovamente in espansione dall'Europa occidentale.



