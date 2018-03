Finisce sul cordolo e si ribalta dopo il tamponamento: due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Uno spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti coinvolti, si è verificato intorno alle 8 all’incrocio tra via Papiria e via Mattei: una Polo guidata da un 22enne di Rimini, si è scontrata contro una Punto condotta da una ragazza di 24 anni, anche lei di Rimini. Nell’urto la Polo è stata scaraventata contro l’aiuola spartitraffico ed è capottata su se stessa. Leggermente feriti i due autisti. Sul posto i vigili urbani di Fano.