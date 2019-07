Due pescherecci tornano al porto: li accoglie il sindaco, la marineria esulta

di Massimo Foghetti

FANO - Si avvertiva un’atmosfera di festa ieri al porto, un clima di aspettativa che ha contagiato anche i vecchi lupi di mare che si sono posti in attesa di ricevere due nuove barche provenienti dal porto di San Benedetto del Tronto. Che nel porto di Fano tornino a far base due grossi pescherecci è già una novità in sé, data la continua perdita di unità che la flottiglia locale ha continuato a subire da diverso tempo ad oggi; ma l’evento è ancora più importante perché i due natanti in questione praticano la pesca alla volante, una tecnica in passato molto in voga nel settore della pesca fanese e oggi pressoché scomparsa.