Fano, fumavano nel locale e lavoratori in nero: chiusa la discoteca. Sanzioni per oltre 15mila euro

FANO- Divieto di fumo all'interno non rispettato e impiego di due lavoratori sprovvisti di regolare contratto. E' quanto avvenuto a Fano la scorsa domenica (29 gennaio), in una delle principali arterie della movida locale, e rilevato dai carabinieri fanesi in collaborazione con i colleghi di Pesaro e Ancona.

La sanzione

Dopo aver controllato cinque giovani all'interno, sorpresi a fumare, e due lavoratori come detto sprovvisti di assunzione i militari hanno provveduto a comminare sanzioni per oltre 15mila euro insieme alla chiusura del locale fino al ripristino delle condizioni di legge. Nell'occasione sono stati verificati anche i sistemi di sicurezza e le vie di fuga. Non è la prima volta che il locale in questione viene sanzionato e chiuso.