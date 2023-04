Festa a Metaurilia per i 100 anni di Dina Vitali. Il sindaco Seri: «Una colonna del quartiere»

FANO - «Tanti auguri a Dina Vitali per i suoi 100 anni». Il sindaco di Fano, Massimo Seri è unito alla festa di Dina Vitali che nella sua Metaurillia, ha festeggiato il traguardo ambito insieme a più di 100 invitati tra amici e parenti.

Dina è una donna forte, ha sempre lavorato in agricoltura, coltivando e piantando. Solare e sorridente, molto presente per la famiglia, Dina ha la passione della cucina: da quando è andata in pensione, inoltre, è diventata una grande amante del gioco del burraco con cui si diletta durante le giornate. «Quella di ieri - ha detto il sindaco - è stata una giornata importante, non solo per la famiglia di Dina Vitali, ma anche per tutta Metaurillia che ha voluto manifestare tutto il propri affetto a una colonna del quartiere. Tanti auguri Dina».