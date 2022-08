FANO - Con l’organizzazione del carnevale estivo il mese di agosto, pur ricco di eventi, propone la manifestazione fanese più nota e partecipata, tanto più che quest’anno, quella che si svolge per tre giorni da oggi a lunedì, sostituisce la grande sfilata dei carri allegorici che si svolge in inverno, annullata quest’anno a causa della pandemia. Quindi questa sera a partire dalle ore 19, viale Adriatico ospiterà una kermesse di allegria, colori, musica, spettacoli che occuperà tutto il lungomare di Sassonia.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Lavori fermi ormai da tre mesi: e adesso spunta l’escavatore

Si inizierà con la partenza del carnevale in sup dalla zona dell’anfiteatro Rastatt realizzato dalla associazione Maredentro. A seguire ci sarà la possibilità di divertirsi con il dj set by Black Angel. Intanto nella zona della tensostruttura si avrà la possibilità di visitare la mostra fotografica “Le foto del carnevale dal concorso nazionale” allestita da Centrale Fotografia. Per i più piccoli invece, l’associazione Laboratorio Geniale ha organizzato un “Laboratorio di gommapiuma”, materiale peraltro utilizzato dai mastri carristi per la realizzazione dei pupi. A seguire il dj set by Volumetrica che accompagnerà la serata. Spostandosi nella zona della pista di pattinaggio si troverà un’altra aerea dedicata ai bambini, a cura di “Porto Futuro”, mentre in Largo Gerboni, sarà allestita una zona ristoro con street food e drink.

All’interno del parcheggio della zona del mercato ittico, inoltre, ci sarà l’occasione per vedere il “Carnevale che guarda al futuro”, musica, street art e nuove tecnologie sempre a cura di Porto Futuro. Qui il Dj set live sarà a cura di “House of”. La sfilata dei carri inizierà alle 21.30. Sfileranno 7 carri di seconda categoria per dimensioni e non certo per qualità, dato che viale Adriatico non dispone di una carreggiata all’altezza di quella di viale Gramsci, dove abitualmente si svolge l’edizione canonica del Carnevale. I Carri di prima categoria faranno da grandiose quinte scenografiche in punti strategici del lungomare. I carri che sfileranno sono tutti nuovi e sono delle vere e proprie opere d’arte realizzate dai maestri carristi Matteo Angherrà, Anna Mantovani, Luca Vassilich, Ruben Mariotti, mentre un carro è stato realizzato dagli studenti del liceo artistico Apolloni e un altro carro è stato realizzato in funzione del getto dei dolciumi.

Nonostante che viale Adriatico sarà chiuso al traffico motorizzato, non sarà difficile raggiungere la Sassonia. Sarà possibile infatti usufruire del servizio di bus navetta di Adriabus con passaggio ogni 15 minuti, sul percorso: cantieri del Carnevale, viale Dante Alighieri e ritorno. Un infopoint della Carnevalesca sarà allestito nella tensostruttura di Sassonia. Domani ci sarà un’altra sfilata e tra le novità un concerto interamente dedicato a Raffaella Carrà dalla band di Dino Gnassi che proporrà le canzoni più belle della star della musica italiana.