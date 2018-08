Blitz dei vigili: ambulante â€‹abusiva si accascia colta da un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ambulante abusiva si sente male durante un controllo in spiaggia, la polizia municipale chiama il 118. Epilogo a sorpresa, ieri mattina sull’arenile fra Torrette e Ponte Sasso, per una nuova operazione contro forme illegali di commercio, che porta a sei sequestri amministrativi di merce assortita. Requisiti 150 costumi da donna, 140 borse, 80 collane, 200 braccialetti e numerosi altri pezzi fra collanine, ciondoli e altra bigiotteria, cappellini da baseball, cinture, borselli e costumi da uomo. Nessun capo è risultato contraffatto, quindi non è stato avviato alcun procedimento penale, cosa che invece avviene con marchi taroccati.