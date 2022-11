Con la macchina contro un palo a Fano, ferita automobilista 18enne: illesa (ma sotto choc) la sorellina

FANO - Era in auto con la sorella minore, quando all'improvviso ha perso il controllo della macchina, una Ford Fiesta. Forse a causa della pioggia che ha reso l'asfalto viscido e scivoloso, la vettura si è improvvisamente girata su se stessa terminando la corsa contro un lampione ai margini della carreggiata. L'incidente è avvenuto a Fano, in via Della Giustizia, direzione mare-monte.

Auto fuori strada si schianta contro un palo, 18enne ferita

La giovanissima conducente, di 18 anni, è rimasta lievemente ferita, tanto che è stata trasportata al pronto soccorso fanese per accertamenti. La sorellina invece, fortunatamente illesa, anche se tanto è stato lo spavento per quanto successo. Sul posto la Polizia locale di Fano che ha provveduto ad effettuare i rilievi del sinistro.