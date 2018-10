Accoltellato in centro: aggressori incastrati dalle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ancora una volta il balenare di un. E’ rimasto seriamente ferito Jesus, un cileno di 30 anni, assalito da due connazionali e colpito da due coltellate, alla fronte e alla mano. Di sangue ne è scorso in grande quantità, tanto che è stato necessario l’intervento di un’autobotte dei vigili del fuoco per ripulire il ciottolato.Non c’è voluto molto per gli agenti del commissariato di Fano, agli ordini del dirigente Stefano Seretti, per identificare e rintracciare gli aggressori che già in serata erano stati catturati dagli inquirenti. Anche grazie alle immagini della videosorveglianza.