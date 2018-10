Passeggia in centro con un'amica aggredito a coltellate da due uomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Paura a Fano per un aggressione sfociata nelle coltellate avvenuta nella centralissima via Arco d'Augusto.Il grave episodio è accaduto oggi pomeriggio in centro storico: la vittima, un sudamericano sui 30 anni, stava passeggiando insieme ad una ragazza quando all'improvviso è stato approcciato da due uomini, probabilmente suoi connazionali. Si è accesa una discussione che presto ha già raggiunto toni molto accesi: è saltato fuori un coltello e l'uomo ha riportato una ferita alla mano ed una alla fronte. E' stato portato all'ospedale Santa Croce di Fano, ma potrebbe esere trasferito a Pesaro per la gravità della lesione alla mano. Secondo le prime testimonianze i due aggressori sarebbero poi scappati a piedi in direzione del Pincio e potrebbero essere anche stati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza. Sull'accaduto indaga la Polizia.