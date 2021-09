Le vaccinazioni sotto casa, il programma di settembre. Ecco città e date in provincia

PESARO - Camper vaccinali anti Covid, la Regione ha definito il programma per tutto il mese di settembre: date, orari e Comuni interessati nell’Area Vasta 1, che racchiude la nostra provincia.

Un'opportunità per gli anziani

«Un’opportunità in termini pratici per chi, in particolare gli anziani, abbia finora avuto difficoltà a raggiungere i centri vaccinali a Fano, Pesaro e Urbino», affermava ieri il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci. Alla fine del mese scorso il camper dell’Asur si era già fermato nel Comune metaurense, vaccinando 96 persone. Sono state 64 ieri e si prevede un’affluenza analoga anche per la giornata odierna.

«Mi sono informato e ho saputo che ci sono buone possibilità, fra qualche settimana, di effettuare i richiami sempre nel camper vaccinale invece che in un centro permanente: aspetto la conferma», ha aggiunto Bonci. A scanso di equivoci, ha premesso di non voler entrare nel dibattito sulle vaccinazioni.

«Un’iniziativa utile»

«Un’iniziativa utile, che permette di raggiungere chi non abbia ancora ricevuto la prima dose», ha sostenuto Nicola Barbieri, il sindaco di Mondolfo, dove il servizio itinerante sarà fornito nel pomeriggio di lunedì prossimo sul lungomare a Marotta, in piazzetta del Molo, e del mercoledì successivo in piazza del Comune, nel capoluogo. «Ringrazio Regione, Asur e volontari, sia della protezione civile Faà di Bruno sia della Croce Rossa, che hanno dato la loro disponibilità per le due date del camper», ha concluso Barbieri.

Risulta che nel Comune cesanense il numero dei vaccinati sia di fatto in linea con il dato nazionale, pari a circa il 70 per cento. Fermata inaugurale mercoledì scorso a Fratte R osa, ieri e oggi dalle 9 alle 12 il duplice turno a Fossombrone. Il servizio itinerante riprenderà lunedì della prossima settimana, dividendosi tra Fermignano (dalle 9 alle 13) e Marotta di Mondolfo (dalle 14 alle 19).

Stessa suddivisione di orario martedì 7 a Montefelcino (9-13) e Isola del Piano (14-19), mercoledì 8 a San Costanzo e Mondolfo, giovedì 9 a Colli al Metauro e Monteciccardo, venerdì 10 a Borgo Pace e Mercatello sul Metauro, sabato 11 fermata esclusiva a Pesaro per la fiera di San Nicola. Terza settimana di vaccinazioni in camper agli stessi orari, a partire da lunedì 13 a Cagli e Acqualagna, martedì 14 a Tavoleto e Montecalvo in Foglia, mercoledì 15 a Mercatino Conca, Montecopiolo e Montecerignone, mercoledì 16 a Piandimeleto, Belforte, Montegrimano e Sassofeltrio, venerdì 17 a Sant’Angelo in Vado e Urbania.

Poi lunedì 20, sempre agli stessi orari, a Carpegna, Frontino, Macerata Feltria e Pietrarubbia, martedì 21 a Montelabbate e Petriano, mercoledì 22 a Tavullia e Gradara, giovedì 23 a Sassocorvaro, Auditore e Lunano, venerdì 24 a Terre Roveresche e Monteporzio. Infine lunedì 27 a Pergola e Serra Sant’Abbondio, martedì 28 a Sant’Ippolito e Mondavio, mercoledì 29 ad Apecchio e Piobbico, giovedì 30 a Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo. «Tanti giovani» «Sono state 33 le persone presentatesi al camper, numerose anche dai Comuni limitrofi e con una buona partecipazione di giovani, motivati forse dall’imminente rientro a scuola», ha detto Alessandro Avaltroni, sindaco di Fratte Rosa.

«La risposta positiva»

«Considerando la nostra popolazione – ha concluso – la risposta è stata senz’altro positiva e mi fa piacere che il camper torni il 30 settembre per chi non si sarà ancora vaccinato e, immagino, anche per chi dovrà effettuare i richiami. In conclusione un invito di carattere generale: si approfitti del servizio itinerante». L’inizio del nuovo tour, disposto per avvicinare persone che abbiano difficoltà a raggiungere i centri più lontani o fasce di popolazione che non si sono ancora sottoposte alla profilassi anti Covid, è stato salutato dall’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini: «Riparte a settembre, mese cruciale per la ripresa d i scuola e lavoro ».

