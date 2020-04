Pesaro, multato perché sorpreso in spiaggia: posta il video sui social e prende anche una denuncia. Rischia anche chi ha commentato

PESARO - Un video da oltre 12 mila visualizzazioni, una protesta nei confronti dei carabinieri finita sui social e che potrebbe costare caro a un giovane pesarese sulla ventina. Il ragazzo era stato fermato in spiaggia sulla battigia col cane, i militari hanno proceduto al verbale in base al decreto sul Coronavirus che vieta gli spostamenti oltre i 200 metri da casa e l’accesso alle spiagge, così come stabilito in una ordinanza regionale per contenere il contagio. Ma il giovane era tutt’altro che d’accordo così ha iniziato a riprendere la scena.

Un video finito su Facebook che ha avuto circa 150 condivisioni e numerosi commenti. I toni si sono alzati, con tanto di imprecazioni da parte del giovane. Poi le immagini si interrompono. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per quanto accaduto dopo, visto che l’alterco è continuato con un comportamento non consono. Le reazioni al video non sono mancate. Tra i commenti sono scattati insulti come “maledetti, bastardi, infami, luridi, siete delle barzellette in divisa e ignoranti”. Ne tralasciamo altri, ma il fatto è che potrebbero essere valutate ulteriori provvedimenti visti i numerosi insulti ai militari e la pubblicazione del verbale con i nomi, dati sensibili. Qualcuno aveva invitato a moderare i toni, altri a fare ricorso rispetto alla multa tramite un avvocato. Di cui potrebbe esserci il bisogno nel caso la vicenda dovesse incardinarsi in un processo.

