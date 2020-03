Emergena Coronavirus, gli ospedali di Marche Nord cercano medici con urgenza/ Scarica il bando

PESARO - Emergenza Coronavirus, l'azienda ospedaliera Marche Nord di Pesaro cerca medici da assumere a tempo indeterminato, ma subito: l'anciato un avviso pubblico con procedura speciale (titoli e colloquio) per dirigenti medici nelle discipline Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

"In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 132 - si legge nel bando che ha come scadenza il 14 marzo - che questa Amministrazione, nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid19, procederà in via speciale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia per quanto applicabili, alla costituzione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Ruolo Sanitario – Profilo Professionale: Medici – Area Medica e delle Specialità Mediche). Gli incarichi saranno conferiti per la durata coerente con il fabbisogno aziendale, nel rispetto della vigente normativa, per un periodo non superiore a 3 anni. Verrà corrisposto il relativo trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente medico".

Ultimo aggiornamento: 12:44

