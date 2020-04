L'ex sacrestano Enzo ucciso dal Coronavirus, è la settima vittima nella residenza protetta

PESARO - Settimo decesso nella residenza protetta Castellani di Fossombrone: è morto Enzo Vichi, 87 anni, ex sacrestano della cattedrale e nella chiesa di Sant’Agostino. Era stato ammesso nella struttura da qualche mese. La sua vita professionale era stata caratterizzata da una brillante carriera di infermiere professionale negli anni in cui l’ospedale cittadino contava le divisioni di chirurgia e medicina e tanto altro ancora.

Enzo era amato e stimato da tutti. E non si tratta di parole di circostanza. Era rimasto solo dopo la morte della moglie. Un altro grosso dolore lo aveva colpito qualche anno fa. Un figlio, agente della polizia penitenziaria nel carcere cittadino era morto in giovane età colpito da un infarto nella propria abitazione di Calcinelli dove viveva. Enzo si era fatto forza e si era mostrato orgoglioso del riconoscimento attribuito dal Ministero competente al figlio come premio alla carriera e alla sua dedizione al lavoro.

