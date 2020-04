Coronavirus, Ascoli a "contagi zero" da quattro giorni, aumentano i casi al nord. Ma ci sono anche 33 nuovi guariti

ANCONA - Quel numero, 271, riferito alla provincia di Ascoli e relativo ai contagiati dal Coronavirus, è fermo ormai da sabato scorso. E anche oggi, martedì 21 aprile, non si è mosso. Ed Anche Fermo manda segnali simili, anche se non proprio a quota zero. Il contagio nelle Marche si conferma a due velocità, con il sud delle Marche ormai quasi fermo. Per fortuna, poi, continuano a crescere i guariti/dimessi: oggi sono 1.825, 33 più di ieri. E calano tanto i ricoverati in generale, 862 (-10), quanto quelli in terapia intensiva, 78 (-2).

Per quanto riguarda i tamponi positivi resta la provincia di Pesaro la più colpita con 2.347 contagi (+14), seguita da Ancona con 1.760 (+23), Macerata con 932 (+10), Fermo con 395 (+4) e Ascoli con 271 (-). Sono 172 (-) i casi provenienti da fuori regione. Cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono 7.811 (+34), tra loro 1.281 (+11) sono operatori sanitari.

