Alta tensione a Urbino. «Qui gli assembramenti si rischiano in reparto»

URBINO - Reparti blindati a Pesaro, visitatori esterni ammessi con una autodichiarazione all’interno dell’ospedale di Urbino. Maglie ritenute troppo larghe e pericolose da diversi pazienti e da buona parte dello staff sanitario che, solo lo scorso 18 aprile, per parola del direttore sanitario Cani contava «80 infetti tra medici, infermieri e Oss». Un record negativo, una ferita ancora viva che oggi, di fronte a visitatori senza tamponi, con il rischio di incappare anche in potenziali asintomatici, sta rimettendo operatori e sindacati sul piede di guerra. Le precisazioni contenute nella delibera interna dell’8 maggio - a cura della direzione medica, indirizzata ai direttori e coordinatori di tutte le Unità operative del presidio unico Urbino-Pergola - hanno in parte rafforzato le linee della precedente comunicazione, datata 28 aprile, ma all’interno dei reparti, di fatto, resta permesso l’ingresso a diversi visitatori: uno per ciascun paziente, con il medico di turno che potrà inibirne la presenza “in caso di condizioni particolari”.

Nel contestato documento, dove si rimarcano precauzioni ormai ovvie soprattutto per un ospedale (l’ospite - si legge - dovrà indossare la mascherina, stare a distanza e lavarsi di frequente le mani), si spiega che l’ingresso dovrà «avvenire tramite prenotazione, in modo da garantire uno scaglionamento in fasce orarie determinate per evitare affollamenti». Nel dettaglio: per Chirurgia, Ortopedia, Medicina, Cardiologia, Ostetricia/Ginecologia sono previste tre fasce orarie, per Pediatria è assicurata la presenza continuativa di un genitore mentre per Rianimazione si procede con 4 ingressi al giorno tra le 13 e le 19. Queste misure hanno messo in allarme il personale sanitario che, nelle ultime ore, ha paventato «diverse ipotesi di azioni di tutela».

Esempi concreti: Ortopedia e Chirurgia, oggi accorpate, hanno in totale 29 ricoverati, rispettivamente 14 e 15. Ciascuno può contare su un visitatore a testa. A questi si sommano 4 infermieri e 4 operatori del personale sanitario. Poi ci sono i relativi medici più due primari e l’eventuale personale di supporto e consulenti. Troppa gente insieme. «Insomma, un potenziale e rischioso assembramento di decine e decine di persone. Ciò che è vietato all’esterno, qui si fa?» si domandano alcuni operatori sanitari. E questo considerando la delicatezza che comporta già mettere a stretto contatto i degenti operati di due reparti diversi come Chirurgia e Ortopedia (che in gergo è ritenuto reparto “pulito”).

Un malumore che non ha esentato gli stessi pazienti o potenziali tali, come accaduto l’altro giorno quando, per un intervento programmato dallo scorso ottobre in Ortopedia, un utente urbinate si è sentito consigliare «di temporeggiare l’operazione» o di rivolgersi «a un’altra struttura». Lo stesso paziente, per la cronaca, ha raccontato di aver «poi chiamato Villa Montefeltro». La chiusura, dopo pochi giorni, del “reparto filtro” a detta dello stesso personale sanitario espone l’ospedale, ad ogni ricovero, a possibili rischi. In questo quadro va aggiunta infine la Chirurgia di Pergola, che non opera da tre mesi. Prima della Pandemia aveva 6 posti all’interno del reparto della Chirurgia ducale. Il primario Francesco Gammarota sta vedendo emigrare i propri pazienti in due direzioni: Fabriano e la sanità umbra. Chi gli cederà i posti mancanti? Il dottor Mulazzani di Ortopedia o il professor Cicetti del dipartimento chirurgico?

