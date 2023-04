Lunedì 17 aprile chiude (in entrambe le direzioni) la Contessa: cantiere da 6 milioni di euro, ecco quando riaprirà e gli itinerari alternativi

Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato gli interventi di ripristino strutturale del viadotto “Contessa”, sulla strada statale 452 “della Contessa” tra Gubbio e il confine della provincia di Pesaro. Gli interventi, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro, prevedono in particolare la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo e la realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio, oltre al rinforzo delle pile e delle spalle esistenti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, particolarmente complesse, a partire da lunedì 17 aprile la SS452 sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del cantiere (dal km 3,050 al km 5,550). I due tratti a monte e a valle della chiusura restano fruibili per il traffico residenziale e per i veicoli diretti verso le attività commerciali.

Completamento entro Natale 2023

Il completamento è previsto prima delle festività natalizie di dicembre 2023, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli. Nel periodo di chiusura saranno completati in contemporanea anche i lavori di ripristino strutturale e idraulico della galleria adiacente, per un investimento complessivo di 3,4 milioni di euro. La parte idraulica degli interventi è ultimata, mentre resta da realizzare la parte strutturale, che deve essere eseguita in assenza totale di traffico. Per contenere al minimo il periodo di chiusura, le lavorazioni erano infatti state sospese in attesa della chiusura del viadotto e, quindi, del tratto stradale che comprende anche la galleria. Si tratta di lavori necessari a garantire la sicurezza della circolazione, a prolungare il ciclo di vita delle opere e quindi ad assicurare il livello di servizio dell’infrastruttura nel lungo periodo.

L'investimento

I lavori sono stati pianificati nell’ambito del programma di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”, avviato da Anas a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura ex regionale. Nell’ambito dello stesso piano Anas ha realizzato anche i lavori di risanamento totale della pavimentazione, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.

Itinerari alternativi

Il traffico proveniente da Perugia in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona), uscire allo svincolo “Fossato di Vico” e percorrere la SS3 “Flaminia” in direzione Fano. Viceversa, il traffico proveniente da Fano e diretto a Gubbio/Perugia dovrà proseguire sulla SS3 “Flaminia” fino a Fossato di Vico/innesto SS318 e utilizzare la SS318 (Perugia-Ancona). In alternativa il traffico locale e leggero potrà utilizzare la SR298 Gubbio-Scheggia. Per il traffico di lunga percorrenza restano utilizzabili la E45 tra Orte e Cesena e la direttrice Perugia-Ancona (SS318-SS76).