PESARO - I l nuoto , gli appassionati e le società natatorie che gravitano attorno agli impianti cittadini soffrono la carenza di spazi per nuoto libero e attività agonistiche soprattutto dopo la chiusura della vasca da 50 metri all’impianto Berti del Parco della Pace per gli alti costi energetici.

Dal nuoto sincronizzato, costretto a dividersi fra tre impianti, anche fuori provincia, alle società come Asd Gabbiano, Triathlon e altre ancora . Va detto che ci sono società che hanno ottenuto spazi acqu ei nella piscina di via Togliatti, gestita da Nuova Sportiva Ferrara all’interno del complesso sotto la gestione di Casa Vuelle.



Il conto

A due mesi della chiusura della vasca olimpionica, la più grande delle Marche, ancora nessuna risposta è arrivata alle richieste del gestore Sport Village . Serve almeno 1 milione di euro per l’impianto del Parco della Pace fra il costo del pallone pressostatico, indispensabile a riaprire la 50 metri , e il debito ac cumulato per diverse mensilità delle bollette dell’energia e del gas. Di recente si è tornat i alla carica con l’Amministrazione comunale ripresentando l’istanza a d assessori e dirigenti . In sostanza Sport Village avrebbe chiesto all’ente locale di potere farsi carico del surplus dei costi dell’energia, dividendo il conto finale fra società ed e nte pubblico. La cifra ipotizzata per poter riaprire la vasca da 50 metri è di 500mila euro. Ma il Comune per ora ha detto no.



Il contributo

Fra i motivi del diniego da parte de l servizio Sport e Governance ci sarebbe il mancato completamento e i mancati interventi di efficientamento nel corso degli anni, stabiliti nel bando iniziale di gestione, vinto dalla società Sport Village dopo la precedente di Pesaro Piscine a cavallo fra gli anni 2012-2013. Tra l’altro va considerato il contributo comunale annuale erogato al gestore, sospeso nel periodo di pandemia, di 220mila euro a garanzia della fidejussione bancaria per gli interventi progettati e avviati fra il 2017-2018 ma ancora da completare. Finora s ono state realizzate le nuove palestre, gli spogliatoi e d è stato eseguito il rifacimento e la messa in sicurezza della vasca da 25 metri .