FANO - E’ stato placato il timore nutrito dagli operatori di Sassonia che l’organizzazione del c arnevale estivo contemplasse dal chiusura di viale Adriatico nelle giornate a ridosso del Ferragosto, con una decisione lesiva delle aspettative aziendali di ristoratori e albergatori che proprio in questo periodo di alta stagione svolgono al meglio la loro attività.

L'incontro con Giammarioli

La voce è stata smentita ieri dall’assessore agli eventi Etienn Lucarelli, e dalla presidente dell’ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli nel corso di un incontro con le categorie che si è svolto nella sala assemblee dell’assessorato al turismo. I n realtà viale Adriatico sarà chiusa soltanto il 13 e il 14 agosto dalle 19 alle 24. Il 15 agosto rimarrà aperto, in quanto la festa proseguirà solo in alcune piazzuole ben identificate.

Slitta al prossimo anno invece lo spostamento della fiera di San Bartolomeo, che dovrebbe emigrare dalla Sassonia al Lido. Per la complessità del provvedimento e la riassegnazione degli spazi agli ambulanti che d’altra parte vantano dei diritti acquisiti, è stato confermato che la stessa si terrà nei giorni dal 24 al 26 agosto nei viali dove si è sempre svolta, coinvolgendo anche viale Adriatico dall’ a nfiteatro Rastatt al Pesce Azzurro. Unico cambiamento, il 23 : i viali saranno chiusi alle 24 invece delle 15.

Il problema Copromo

Rimane da risolvere il problema della viabilità per la Copromo, l’azienda di lavorazione dei molluschi che non può rimanere isolata per 3 giorni di seguito.

A questo proposito, l’assessore Lucarelli si è impegnato ad organizzare un incontro con la polizia locale e la protezione civile per individuare una viabilità alternativa che favorisca la continuità operativa dell’azienda. Per gli operatori, comunque il problema della viabilità nei viali della Sassonia, a prescindere dalle esigenze del carnevale o della fiera di San Bartolomeo, rimane una spina nel fianco al sistema produttivo.