​Tre cani si perdono durante una caccia al cinghiale a Cagli: due recuperati. Si lavora per salvare l'ultimo

CAGLI- Grande spavento a Secchiano di Cagli per tre cani da caccia al cinghiale che ieri (domenica 18 dicembre) si sono persi durante una battuta.

LEGGI ANCHE: Emergenza lupi, minacce al consigliere Rossi dopo la proposta di abbattimento selettivo

Le ricerche

Avendoli dotati di collare satellitare i proprietari, residenti ad Acquaviva, hanno subito trovato il punto dove erano nascosti senza riuscire però a individuarli. Oggi alle 14,50 hanno chiesto aiuto ai Vigili del fuoco di Cagli i quali dopo aver raggiunto la zona indicata hanno scoperto, nel corso delle operazioni, che gli animali si erano infilati in una tana di volpe. Dopo tre ore e mezzo di lavoro con il martello pneumatico per aprire un varco ai cani, e dopo aver creato l’uscita due di loro sono stati presi e messi in salvo mentre il terzo ancora troppo spaventato non ha abbandonato il nascondiglio. L'auspicio dei soccorritori è che lo faccia presto.