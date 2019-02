Precipita dal ponticello per evitare un gatto che attraversa: grave ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI – Evita un gatto e si schianta a terra: grave un ciclista. Brutto incidente nel primo pomeriggio per un ciclista a Pianello di Cagli. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette per trauma cranico, trauma toracico e trauma facciale. Sembra che tutto sia successo per colpa di un gatto. Il ciclista stava percorrendo con un amico la strada panoramica che quando, proprio mentre attraversava un piccolo viadotto, per colpa di un gatto che gli ha tagliato la strada, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto dal ponticello. Subito è scattata la macchina dei soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari della postazione territoriale dell'emergenza sanitaria del 118 di Cagli che, immediatamente, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L’uomo è stato portato all’ospedale regionale di Torrette.