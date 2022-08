Vasto incendio a Cagli, l'allarme nella notte: si sospetta l'azione di un piromane

CAGLI - Incendio nella notte in zona Monte Martello una località impervia a Smirra di Cagli. L'allarme è scattato nel cuore della notte, intorno alle 4, il che desta forti sospetti sulle origini del fuoco. Le fiamme hanno interessato una vasta zona ed è stato necessario l'intervento dell' elicottero partito da Ancona per poter controllare il rogo.

Incendio a Cagli, si sospetta il dolo

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Cagli e le squadre specializzate per il controllo degli incendi boschivi. In tarda mattinata le fiamme sono state messe sotto controllo e nel pomeriggio è prevista l'opera di bonifica. Ancora da determinare le cause che hanno provocato l'incendio ma non è stata esclusa l'origine dolosa.