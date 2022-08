Porto San Giorgio, incendio in spiaggia dopo i fuochi d'artificio di Ferragosto. Vigili del fuoco al lavoro

PORTO SAN GIORGIO - Incendio dopo i fuochi d'artificio. Il rogo è scoppiato sulla spiaggia di Porto San Giorgio in seguito all'esplosione del materiale pirotecnico avvenuto intorno alle 23.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della locale stazione.

Chiusura con il botto

Le fiamme sono divampate nella zona del porto dove, rispetto ai fuochi annunciati per mezzanotte, lo spettacolo era iniziato alle 22.45. Durante l'esplosione il materiale pirotecnico ha preso fuoco illuminando l'area e richiamando l'attenzione dei molti presenti con un certo carico di apprensione. Fortunatamente tutto si è poi risolto con l'arrivo dei vigili del fuoco. Una chiusura della Festa del Mare - è il caso di dirlo - con il botto e con il fuoco. La festa era tornata con la tradizionale cerimonia in mare, avvenuta in mattinata, e poi nel pomeriggio con l'attesissima padella gigante.