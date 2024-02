FANO Una fiammata e via! E’ bastata una vampata appiccata con le torce dal sindaco Massimo Seri, dall’assessore agli eventi Etienn Lucarelli e dai dirigenti della Carnevalesca per compiere l’ultimo atto del carnevale di Fano: il rogo del Pupo rappresenta infatti il passaggio dal carnevale alla Quaresima attraverso un falò che in un ultimo guizzo di trasgressione (il fuoco è stato acceso in piazza dove nel Medioevo si bruciavano le streghe) pone fine secondo un rito dalle radici ancestrali al periodo del divertimento.

Tre settimane di divertimento

Un divertimento che a Fano è durato tre settimane con feste, veglioni, mascherate, sfilate dei carri allegorici, mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e altre iniziative culturali, richiamando una vera e propria folla di gente da varie parti d’Italia. Ogni giorno una iniziativa: musica, giochi, laboratori creativi, lanci di dolciumi, iniziative gastronomiche, (ultima la gara tra la pizza Rossini di Pesaro e quella del Vulón confezionata per l’occasione su una base di Margherita con cipolla caramellata alla Moretta, risultata vincente) e poi perfino gare sportive che nel nome del carnevale hanno assunto un aspetto ancora più spettacolare, come quell’anno in cui è stata riproposta la corsa degli uomini ignudi che, di per sé, valeva quanto un corso mascherato e non si capisce, data la partecipazione e il successo acquisito dal pubblico, perché non sia stata più organizzata.

Le ordinanze di Rabachèn

Ieri, dopo il divertente consiglio comunale di lunedì presieduto dal sindaco del Carnevale Rabachén che ha battibeccato a lungo con il Vulón proponendo mirabolanti quanto improbabili ordinanze, il finale del carnevale è iniziato al ritmo indiavolato della pizzica, cui ha fatto da contrappunto il saltarello marchigiano; è stato un crescendo che ha contagiato tutta la piazza.

Ad esibirsi i danzatori della associazione Musica dell’Anima, presente a Fano da vent’anni e i ballerini del gruppo folcloristico Li Matti di Montecò, ovvero di Montecosaro in provincia di Macerata che dal 2007 su iniziativa di alcuni giovani, si sono impegnati a promuovere, valorizzare e mantenere vive le tradizioni popolari marchigiane. La musica frenetica e coinvolgente di questi gruppi ha poi ceduto il posto al silenzio gridato della compagnia Ex Novo di Roma che si è esibita all’interno del duomo nello spettacolo intitolato “Il mio grido giunga fino a te” tratto da “Assassinio nella cattedrale” di Thomas S. Eliot con la regia di Pietro Conversano. E’ stata una proposta originale che ha unito il sacro della rappresentazione annunciante la Quaresima alla festa morente del carnevale; comunque una festa in cui era ancora moralmente lecito divertirsi.

Ora arriva la Quaresima

E mentre in piazza continuava lo spettacolo con il meccanic bionic nel Robot light show, all’interno della chiesa c’era il dramma cui si è unito il canto della Cappella Musicale del duomo. Il tema centrale è stato quello del peccato, della penitenza e della purgazione. Peccato che a causa della non buona acustica la recita corale della compagnia si sia persa in gran parte tra le volte dell’edificio. Quindi dalla penombra del duomo si è passati al bagliore delle fiamme del rogo del Pupo in piazza.

I numeri fortunati

Infine, a chiudere il programma, l'estrazione alle 21, in diretta su Fano Tv, dei biglietti della lotteria del carnevale di Fano. Ecco i numeri vincenti: 10) serie peppenappa numero 392, 9) Re Bertoldo 147, 8) Lavica 248, 7) Lavica 233, 6) Re Giocondo 070, 5) Lavica 207, 4) Tasi 165, 3) Re Bertoldo 976; 2) Re Bertoldo 830, 1) Farinella 485. Il possessore di quest'ultimo biglietto si aggiudica il primo premio in palio. che corrisponde a una crociera per 2 persone.