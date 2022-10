Pesaro, grossa bomba d'aereo affiora dal cantiere della bretella urbinate: arriva l'esercito

PESARO - Sulla strada Montefeltro ieri in tarda mattinata è stato rinvenuto un ordigno all’interno di un cantiere. Si tratta dell’area dei lavori della bretella dell’Urbinate proprio all’altezza del civico 75 dove si trova il noto ristorante Sale e Pepe.

La bomba ritrovata durante i lavori

Il ritrovamento è seguito ad una serie di lavori di escavazione e che hanno portato alla luce una grossa bomba d’areo. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia e gli esperti dell’Esercito italiano che hanno circondato la zona delimitandola con il nastro rosso e bianco. Del ritrovamento sono stati avvisati i vigili del fuoco il cui intervento però non è stato richiesto. Sul posto sono intervenuti nel pomeriggio gli artificieri che hanno recuperato l’ordigno per occuparsi successivamente di far brillare la bomba così messa in sicurezza. Alcuni disagi per il traffico.