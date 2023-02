FOSSOMBRONE - Dovrà risarcire al Comune di Fossombrone quasi 31mila euro G. P. 58enne ex dipendente dello stesso ente a seguito della sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per le Marche.

Le verifiche eseguite

Il danno erariale «riguarda il rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata, Comune di Fossombrone - si legge tra l’altro nell’atto - essendo G .P. all’epoca dei fatti, dipendente di ruolo del suddetto ente locale, con incarico di responsabile del servizio cimiteriale; l’uomo si è appropriato di somme di cui aveva la disponibilità con riferimento alla gestione di pratiche relative al servizio cimiteriale e conseguente doloso occultamento del danno medesimo».

I fatti risalgono a una decina d’anni fa. «Allora ero vicesindaco della giunta Pelagaggia - ricorda Michele Chiarabilli che oggi ricopre la stessa carica ed è anche assessore ai lavori pubblici -. Un cittadino aveva versato dei soldi contanti al responsabile del servizio cimiteriale. Era la moglie a lamentarsi con il marito che in mano non aveva alcuna ricevuta. Da lì sono partite le indagini dei carabinieri anche a seguito di numerose segnalazioni dirette o indirette di diverse persone che erano incappare nella stessa disavventura. Dal punto di vista umano quella vicenda mi è dispiaciuta. Adesso di fronte a questa sentenza non ci resta che prendere atto di quanto accaduto».

Condannato anche penalmente

Nella sentenza si legge ancora: «Precisa la Procura (della Corte dei conti, ndr) che il convenuto è stato già condannato in sede penale e contabile per fatti analoghi in passato e che a seguito di ulteriori verifiche dell’amministrazione comunale sarebbero emersi fatti illeciti che avrebbero determinato per il Comune di Fossombrone un ulteriore danno patrimoniale diretto».

Ancora: «L’allora dipendente comunale scientemente si è appropriato di somme di denaro pubblico a fini meramente personali». Con atto di citazione del 18 dicembre 2021, la Procura regionale ha proceduto contro l’ex dipendente. All’udienza dell’8 giugno 2022 l’ex dipendente non essendosi costituito è stato dichiarato contumace, il pubblico ministero si è riportato alle conclusioni rese nell’atto di citazione ed ha insistito per la condanna del convenuto. I

Il licenziamento