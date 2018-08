Ammanco nella sede del Comune: spariti i soldi della mensa scolastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - A Civitanova Alta, negli uffici della Delegazione del Municipio, sono spariti 662,60 euro, proventi del pagamento dei buoni della mensa scolastica. Furto che era stato denunciato dal personale comunale il 10 novembre del 2017. E che dunque anticipa (ma come notizia, segue), il furto di 7.200 euro dalle casse (in realtà, un ufficio chiuso a chiave) della Civitas, azienda partecipata che ritira gli incassi dei parcometri. Un ammanco scoperto il 19 luglio, analizzando gli scontrini, anche se non si sa quando sono spariti quei 9 sacchi contenenti le monetine.Nessuna comunicazione alla città neanche di quest’altro furto. A renderlo noto, con un post su Facebook, prima Dimitri Papiri (ex candidato sindaco), seguito dall’associazione “Insieme cambiamo la mensa” che, interpellato proprio Papiri, ha pubblicato il documento con cui si accerta quel furto. E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri.