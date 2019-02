34mila euro spariti ​dalle casse Asur: dipendente condannata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una dipendente dell’Asur in forza all’ospedale Madonna del Soccorso è stata condannata, con rito abbreviato, a 3 anni e 4 mesi per avere fatto sparire 34mila euro dalla cassa del Cup. L’ammanco risale a cinque anni fa. Il tribunale ha accolto in toto la richiesta della Procura ascolana di condannare l’imputata a 3 anni e 4 mesi più pene accessorie per peculato e appropriazione indebita. La dipendente dell’Asur cinquantenne, in soli due mesi si era impadronita della cospicua cifra degli incassi delle prenotazioni. L’ammanco di 34mila euro venne scoperto durante alcuni controlli periodici effettuati dal servizio amministrativo contabile dell’azienda sanitaria regionale.