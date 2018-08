Il vento alimenta le fiamme nel bosco: vigili del fuoco all'opera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA – I vigili del Fuoco di Cagli sono intervenuti nel pomeriggio per spegnere un incendio in una zona boschiva nel comune di Acqualagna di circa 3-4 ettari situata tra alcune abitazioni ed un cimitero. Per fortuna la distanza tra le costruzioni era tale da non permettere al fuoco di avvicinarsi troppo alla zona abitata. La macchia infatti era composta da piante nell’area centrale e diradava in sterpaglie verso le estremità. Sul posto sono intervenuti in totale quattro mezzi compresi quelli del distaccamento di Cagli.