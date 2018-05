Spese pazze alla Regione Marche: condannati a due anni tre ex consiglieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Spese facili in consiglio regionale, arrivano le prime condanne. Enzo Marangoni, Franco Capponi e Ottavio Brini sono stati condannati per peculato a due anni e due mesi (pena sospesa) con sequestri equivalenti alle somme sotto accusa e relative al periodo 2008-12.I tre erano usciti dal filone prinicipale per la sospensione dei termini concessa i residenti delle zone colpite dal terremoto. Filone principale che si era chiuso con una lunga serie di assoluzioni, poi rimesse in discussione dalla Cassazione che aveva rimandato al Gup le accuse per 56 indagati, riaprendo così la strada ad un eventuale processo.