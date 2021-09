Si torna in classe, le regole che entreranno a far parte della quotidianità dall'uscita di casa alla fine delle lezioni

ANCONA - Riparte la scuola, ecco come cambierà la nostra vita. Sette tituali che entreranno a far parte della quotidianità di studenti, famiglie, insegnanti e addestti scolastici. dal bus della mattina all'uscita da scuola, ecco le regole.

Professoressa no vax sospesa da scuola scrive una lettera ai colleghi: «Il pass è discriminatorio»

1)

L’UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI

Ore 7.30

La capienza dei mezzi pubblici sarà fino all’80% quindi andrà messa in conto la possibilità di perdere la corsa del bus in caso di sovraccarico. Possibile la presenza degli steward alle fermate.

2)

L’ENTRATA IN CLASSE

Ore 8

L’entrata a scuola dovrà avvenire con il dovuto distanziamento ed eventualmente prevedendo orari scaglionati in caso di istituti molto affollati. Gli adulti devono esibire il Green pass, i ragazzi no.

3)

IL DISTANZIAMENTO TRA I BANCHI

Ore 9

In classe è obbligatorio tenere la mascherina sia per i docenti che per i ragazzi. Va tenuto il distanziamento di almeno un metro tra i banchi e anche nelle zone di passaggio (cattedra e lavagna).

4)

GARANTIRE IL RICIRCOLO DI ARIA

Ore 9.30

Le lezioni devono avvenire a porte aperte per favorire il ricircolo di aria. Così anche le finestre, finché non ci sarà basse temperature: diversamente 5/10 minuti vanno aperte al cambio dell’ora.

5)

LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA

Ore 10

Durante le ore di educazione fisica è preferibile fare attività all’aperto con distanziamento di 1 metro. In palestra distanziamento di due metri possibilmente svolgendo sport individuali.

6)

COME SI UTILIZZA LA MENSA

Ore 13

Per entrare in mensa professori e personale devono esibire il green pass. I ragazzi possono invece entrare senza certificazione. Se non ci sono locali adeguati lunch box per gli studenti da consumare in classe.

7)

L’USCITA DA SCUOLA

Ore 14

All’uscita bisogna evitare gli assembramenti di fronte agli istituti. I ragazzi che vogliono incontrarsi dopo la scuola nei luoghi al chiuso e sedere ai tavoli (bar, ristoranti, pub) devono avere il green pass.

Ultimo aggiornamento: 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA