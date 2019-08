Marche, tempesta di vento sulla costa: tromba d'aria, treni fermi e strage di alberi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'attesa e. Raffiche violentissime di vento, con punte superiori anche ai 100 km/h, stanno colpendo in partciolare le zone costiere, con la tempesta che si muove in direzione nord-sud. Danni e strage di alberi a Pesaro e Fano, a Senigillia una tromba d'aria ha infierito su una città piena di turisti per il Summer Jamboree. Il treno Ancona-Pesaro è stato fermato alla stazione di Fano per le avverse condizioni meteo. Una tromba a Senigallia ha seminato paura (poco prima delle 20) e riportato indietro alla prima decade di luglio quando il maltempo ha inferto danni milionari a Numana e Sirolo. La tempesta sta scendendo lungo la costa, vento fortissimo anche ad Ancona.Una violenta tempesta si è da poco abbattuta su Pesaro. Il temporale era stato ampiamente annunciato, ma quella che ha colpito la città è stata una vera e propria tempesta, con raffiche di vento violentissime. Segnalati alberi caduti in varie parti della città, ma soprattutto in zona mare. Il vento ha infierito anche sugli stand e i microristoranti allestiti in prossimità di Rocca Costanza per il Palio dei Bracieri, le cui iniziative sono partite ieri per arrivare fino alla finale di domenica. In via Fratelli Rosselli un grosso albero è caduto abbattendosi sulla recinzione di una casa: per fortuna in quel momento non stava passando nessuno.