Albero si abbatte sulla casa: ​polemiche e strada ancora chiusa

PESARO - Il giorno dopo, è rovente. L'albero che si è abbattutto sulla strada e la recinzione di una casa è ancora lì, la strada è chiusa.Solo per una fortunata coincidenza non ci sono stati vittime o ferite, ma i residenti sono furiosi: da tempo chiedevano la manutenzione degli alberi di quella via al Cristo Re, in zona mare. E invece l'albero ha ceduto alle raffiche e ora si fa la conta dei danni. Per queto non è stato ancora rimosso: bisogna decidere chi e quanto pagherà: la stima dei danni è affidata ai periti