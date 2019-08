Allerta meteo, temporali in arrivo nelle Marche: quando e dove pioverà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Break nell'esate: in arrivo domani una rapida perturbazione che poirterà sulle Marche, ed in particolare sul nord della Regione, piogge e temporali.La Protezione civile delle Marche ha infatti diramato un "allerta giallo" valido dalle 14 a mezanotte di domani, venerdì 2 agosto, per l'arrivo di temporali. L'allerta è valido per le zone 1,2,3 e 4 in cui è divisa la regione e comprende la pronvicia di Pesaro e Urbino, quella di Ancona e il nord di quella di Macerata. Domani sono previsti temporali, che localmente potranno essere anche di una certa intensità.