ANCONA Atteso ormai da sei anni, da quando nel novembre 2017 Alitalia decise di lasciare il Sanzio, il volo per Roma ha un taglio del nastro animato da cori da stadio e battimano. Merito di 51 tifosi dell’Ancona, che ieri mattina alle 7 si sono imbarcati sul primo volo di Aeroitalia per Fiumicino, tappa della loro trasferta verso Olbia. Da ieri finalmente è possibile raggiungere dall’aeroporto di Ancona-Falconara gli scali di Milano-Linate, Napoli e Roma-Fiumicino, grazie ai voli di continuità territoriale attivati anche con fondi ministeriali e della Regione per rompere l’isolamento infrastrutturale della Regione Marche. I voli da e per Milano e Roma saranno operati due volte al giorno, quello su Napoli sarà un volo giornaliero. Grazie alle connessioni da Roma operate da Aeroitalia, si può raggiungere Alghero, Comiso, Catania, Palermo ed Olbia.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Tifosi dell'Ancona sul primo volo per Roma: destinazione Olbia (dove i biancorossi hanno vinto)



Destinazione Vienna



Oltre alle rotte nazionali, ieri alle ore 11 e 10 è partito anche il primo volo per Vienna che sarà operato ogni domenica e mercoledì, mentre oggi sarà la volta dell’inizio dei voli per Barcellona, il lunedì ed il venerdì, e per Bucarest con cadenza il martedì, il giovedì ed il sabato.



Il vernissage



La partenza del primo volo Aeroitalia per Roma è stata inaugurata dal taglio del nastro con l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni, l’AD di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna e il travel agency network manager di Aeroitalia Giovanni Cerchiara. «Potenziare il collegamento aereo della nostra regione era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati – dichiara il Presidente Francesco Acquaroli – il 1° ottobre è una data importante, sia per i voli su Milano, Roma e Napoli che per l’inizio dei tre nuovi voli continentali. Obiettivi raggiunti che ci aiutano ad uscire dall’isolamento e che, per quanto riguarda i voli di continuità, consentirà di collegarci in poche ore alle principali città italiane, un incentivo per il turismo, per l’economia». «L’obiettivo di Aeroitalia - spiega Gaetano Intrieri, Ad della compagnia aerea che gestisce le nuove rotte - è ampliare l’offerta dei voli, permettendo agli abitanti delle Marche e delle regioni limitrofe di volare verso affascinanti destinazioni». Soddisfatto Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport: «L’apertura dei collegamenti di continuità territoriale rappresenta un grande successo per l’aeroporto di Ancona ed una grande opportunità per l’intero territorio delle Marche, nuovamente collegate a Roma e a Milano Linate, oltre che a Napoli. La cooperazione con AeroItalia apre a mercati di grande interesse».



«Un risultato davvero epocale - per il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano - che consentirà ai marchigiani di uscire da una condizione d’isolamento che perdurava da anni». «Solo 3 anni fa era inimmaginabile, da oggi diventa invece realtà», esulta Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.