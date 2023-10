Tifosi dell'Ancona sul primo volo per Roma: destinazione Olbia (dove i biancorossi hanno vinto)

ANCONA - Sul primo volo per Roma inaugurato questa mattina (domenica 1 ottobre) dall'aeroporto Sanzio di Falconara anche un gruppo di tifosi dell'Ancona che ha deciso di raggiungere Olbia seguendo la rotta per Roma. Insieme a Regione, vertici dell'International Airport e di Aeroitalia hanno festeggiato il taglio del nastro che ha portato bene: i biancorossi hanno vinto in trasferta 0-1.