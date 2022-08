L’ingresso in Forza Italia alla fine di luglio, mentre era in atto una diaspora dei big dal partito, non è stato casuale, a quanto pare. Gli azzurri puntano forte su Valentina Vezzali che, salvo sorprese last minute, sarà candidata come capolista nel collegio proporzionale alla Camera.

Una corsa marchigiana verso Roma, dunque, quella che si apre davanti alla campionessa jesina della scherma e sottosegretaria uscente allo Sport. Un piazzamento, quello al primo posto nel listino, non esattamente blindato, ma che promette qualche chance di riottenere uno scranno in Parlamento. Stando ai sondaggi, infatti, nei proporzionali alla Camera dovrebbero scattare due deputati per Fratelli d’Italia, due per il Partito democratico ed uno per la Lega. L’ultimo posto disponibile - nelle Marche verranno infatti eletti sei deputati in totale con metodo proporzionale - è considerato conteso tra Forza Italia e Movimento 5 stelle, a seconda del risultato che otterranno alle urne.

Con la discesa in campo dell’asso della scherma, resta fuori dai posti eleggibili il deputato uscente in quota azzurri Simone Baldelli, escluso dalla triangolazione operata dal commissario regionale del partito Francesco Battistoni. Tra gli altri nomi che Forza Italia potrebbe spendere nei listini - candidature di servizio, non con una reale possibilità di elezione - potrebbe esserci anche quello dell’assessore regionale Stefano Aguzzi, che a ieri era dato per secondo dietro a Vezzali. Il diretto interessato ha dato la sua disponibilità al partito, ma con la promessa di non essere piazzato in un posto che potrebbe scattare.