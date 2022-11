Ancona, lesioni a palazzo Leopardi (sede del consiglio regionale): tutti fuori. Dipendenti in smart working

ANCONA - Trema la terra, tutti fuori. Momenti di panico quelli vissuti questa mattina con la scossa che ha sconvolto anche i dipendenti della Regione. E anche chi non era uscito è stato subito invitato a farlo perchè a palazzo Leopardi (sede del consiglio regionale) sono state - queste le prime indicazioni che emergono - riscontrate alcune lesioni con l'immediata richiesta di intervento dei tecnici per fare le verifiche con i dipendenti quindi chiamati a svolgere le loro mansioni in smart working. Previsto per le ore 11 un incontro per fare il punto in chiave generale.