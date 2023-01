Confermato lo sciopero dei benzinai, ma il fronte si sfalda: qualcuno chiuderà solo un giorno. Ecco i distributori aperti nelle Marche

Sta per scattare lo sciopero di 48 ore indetto dai benzinai in tutta Italia e anche nelle Marche. Oggi alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade i distributori, anche self service. Ma i distributori saranno chiusi due giorni? Fores uno solo. É la proposta della Faib Confesercenti dopo l'incontro con il Governo, rigettata però da Fegica e Figisc/Anisa.

La decizione dopo l'incontro con il ministro Urso

La presidenza nazionale Faib Confesercenti, riunita d'urgenza, a seguito dell'incontro con il ministro Urso, ha valutato e ritenuto positive le aperture presentate e già formalizzate con un emendamento al decreto legge e ha deciso di ridurre a un solo giorno la mobilitazione. La decisione verrà presentata alla riunione di coordinamento con le altre sigle, fissata per domani mattina, mercoledì 25 gennaio.«Troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero» che quindi «rimane confermato». Così in una nota i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa spiegando che «il tentativo in extremis fatto dal ministro Urso, peraltro apprezzato, non riesce ad intervenire con la necessaria concretezza».

L'elenco

Le prefetture di Ancona e Macerata stanno stilando un elenco dei rifornimenti che saranno aperti per garantire in servizio durante la serrata nazionale, mentre quelle di Ascoli e Pesaro hanno inviato una lettera ai sindaci delle due province chiedendo di garantire nel territorio l'apertura del 50% dei distributori aperti nei giorni festivi. In autostrada, nel tratto marchigiano, saranno chiuse tutti i distributori di benzina, self service compresi.

Sciopero dei benzinai, la serrata fa schizzare i prezzi

Mentre iniziano le prime file ai distributori delle Marche degli automobilisti che nelle scorse ore non avevano provveduto a fare il pieno, abbiamo fatto un giro nel capoluogo della regione per verificare i prezzi a poche ore dalla serrata. Ad Ancona si va da 1,879 euro per il diesel (self) al 2,401 per il servito, mentre per la super i prezzi variano da 1,779 self a 2,314 servito.

ECCO I BENZINAI APERTI NEL TRATTO MARCHIGIANO DELL'A14

AREA DI SERVIZIO ESINO OVEST KM 209

AREA DI SERVIZIO PICENO OVEST KM 921

AREA DI SERVIZIO CONERO EST KM 239

AREA DI SERVIZIO FOGLIA ESTA KM 159

ECCO I DISTRIBUTORI APERTI IN PROVINCIA DI ANCONA